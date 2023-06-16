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قابل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد في سان بطرسبرج بروسيا.

وتأتي الزيارة على هامش منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي والذي ستشارك فيه الإمارات وكذلك الجزائر من خلال رئيسها عبد المجيد تبون.

وخلال اللقاء شكر بوتين الشيخ محمد على وساطة قامت بها الإمارات العام الماضي للإفراج عن أسرى حرب في أوكرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن الشيخ محمد قوله بإن الإمارات توكد دعمها "الثابت في دعم السلام والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية والحلول السياسية للنزاعات والصراعات بما في ذلك الأزمة الأوكرانية من خلال خفض التصعيد والحوار والدبلوماسية".

وبحسب موقع روسيا اليوم، تحدث الشيخ محمد خلال لقائه مع بوتين عن أهمية التعاون في القطاع الخاص والحكومي الذي "يلعب دور كبير بين البلدين" وأن السياحة بين الإمارات وروسيا تطورت بشكل كبير وأنه يتطلع للوصول إلى مليون سائح روسي في 2023.

ولم تشارك الإمارات في فرض عقوبات كبيرة على روسيا فيما يتعلق بالسفر أو تحويل الأموال، الأمر الذي جعلها وجهة لأعداد كبيرة من الروسيين بعد إندلاع الصراع في أوكرانيا.

وقال بوتين إن الإمارات "شريك مريح"، بحسب روسيا اليوم أيضا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حضر قمة جامعة الدول العربية في جدة الشهر الماضي وقالت السعودية وقتها أنها مستعدة للاستمرار في التوسط بين روسيا وأوكرانيا من أجل إنهاء الصراع بشكل سياسي.

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(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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