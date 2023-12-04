يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة الإمارات والسعودية هذا الأسبوع، وفق ما نقلته وسائل إعلام دولية.

تأتي زيارة بوتين للخليج، فيما تستضيف الإمارات قمة المناخ COP28 حيث تجري نقاشات للتوصل لرؤيا للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، بينما تطبق دول أوبك بلس بقيادة السعودية وروسيا خفض طوعي لإنتاج النفط بنحو 2.2 مليون برميل يوميا حتى الربع الأول من 2024.

وبحسب ما نقلته وكالة تاس الروسية الناطقة بالإنجليزية، فأن الزيارة ستكون زيارة عمل وستتضمن مباحثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وهذه هي الزيارة الأولى للبلدين منذ أكتوبر 2019، أي قبل إغلاق كوفيد والحرب في أوكرانيا.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا