أجلت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية محاكمة عدد من المتهمين بـ "تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال" بينهم أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين إلى جلستي 7 و8 فبراير المقبل، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات يوم الجمعة.

والإخوان المسلمين هم جماعة مصنفة كـ "تنظيم إرهابي" في عدد من الدول العربية منها الإمارات التي قامت في عام 2014، بإدراجهم وجماعات محلية تابعة لهم على لائحة المنظمات الإرهابية، وفق رويترز.

ووفقا للوكالة، تتعلق الاتهامات "بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي".

والسبت الماضي، أحال النائب العام الإماراتي، حمد سيف الشامسي 84 متهم، أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين المصنف إرهابي في الإمارات إلى "محكمة أمن الدولة لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة".

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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