أعربت قطر عن استيائها من ألمانيا بسبب ما سمته "ازدواجية المعايير" ودافع وزير الخارجية القطري عن استدعاء السفير الألماني في بلاده بعد انتقادات طالت سجل حقوق الإنسان في قطر التي تستضيف مباريات كأس العالم هذا الشهر، بحسب ما نقلته رويترز عن مقابلة للوزير القطري مع صحيفة ألمانية يوم الاثنين.

استدعت وزارة الخارجية القطرية السفير الألماني كلاوديوس فيشباخ في 28 أكتوبر، وسلمته مذكرة احتجاج على تصريحات وزيرة الداخلية نانسي فيزر بأنه يجب أن يتم أخذ سجل حقوق الانسان بعين الاعتبار عند اختيار البلد الذي سيستضيف كأس العالم.

"نحن مستاؤون من ازدواجية المعايير،" بحسب ما نقلته رويترز عن تصريحات وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني لصحيفة "Frankfurter Allgemeine Zeitung" لافتا إلى أن بلاده تواجه حملة لم يشهد لها مثيل منذ أن فازت باستضافة كأس العالم.

ضمن مساعيها لاستبدال الغاز من روسيا، تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى تأمين إمدادات بديلة عبر دول أخرى منتجة للغاز من بينها قطر.

"من جهة، يتم تضليل الشعب الألماني من قبل السياسيين في الحكومة. ومن جهة أخرى، ليست لدى الحكومة (الألمانية) مشكلة معنا عندما يتعلق الأمر بشراكات أو استثمارات في مجال الطاقة".

وكانت فيزر، قد صرحت بحسب ما نقلته وسائل إعلام عنها في سياق كلامها عن استضافة قطر لكأس العالم أن "هناك معايير يجب الالتزام بها" و "من الأفضل عدم منح شرف تنظيم البطولات لمثل هكذا دول."

وسبق أن تحدث أمير قطر، الشيخ تميم عن أن بلاده تتعرض لحملة ممنهجة منذ أن فازت بتنظيم كأس العام، وهو ما أكده الوزير خلال مقابلته قائلا :"من المفارقات أن يتم اللعب على هذا الوتر في دول أوروبية تسمي نفسها ديمقراطيات ليبرالية. وبصراحة، ينم هذا التصرف عن غطرسة وعنصرية".

وقال الوزير القطري إنه على السياسيين الألمان التركيز أكثر على جرائم الكراهية التي تحدث داخل حدود بلادهم.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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