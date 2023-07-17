يبدأ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الاثنين جولة خليجية يستهلها في المملكة العربية السعودية قبل أن ينتقل إلى قطر والإمارات العربية المتحدة، برفقة وفد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال، حسب وسائل إعلام تركية وعربية.

وتأتي زيارة إردوغان في وقت تشهد فيه العلاقات التركية الخليجية تحسن مستمر خلال الفترة الأخيرة، في ظل مساعي الرئيس التركي إلى الحصول على دعم خليجي للنهوض باقتصاد بلاده.

ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية، يوم الاثنين، تصريحات إردوغان خلال مؤتمر صحفي عقده في مطار أتاتورك قبيل مغادرته إلى السعودية، قال فيها إن تعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارية مع السعودية وقطر والإمارات خلال الفترة المقبلة ستكون على أولوية أجندة جولته الخليجية.

وأضاف "الأزمات في العالم الإسلامي تحتم التشاور والتعاون الوثيقين بين تركيا والدول الخليجية".

وارتفع حجم التبادل التجاري الثنائي بين تركيا ودول الخليج خلال الـ 20 عام الأخيرة من 1.6 مليار دولار إلى نحو 22 مليار دولار، وفق إردوغان الذي لم يذكر، بحسب تقرير الأناضول، الأعوام المحددة للفترة المقارنة.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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