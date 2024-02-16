أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) أن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أصدر مرسوم بحل مجلس الأمة (البرلمان).

وقال أمير الكويت، في مرسوم حل المجلس الخميس، إن القرار جاء "بناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".

وجاء صدور المرسوم بعد موافقة مجلس الوزراء الكويتي.

ولطالما شهدت العلاقات بين الحكومة ومجلس الأمة في الكويت أزمات متتابعة وتوترات، وكثيرا ما كانت تلك الأزمات تؤدي إلى استقالة الحكومة.

وفي يونيو 2022، صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة والدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية، في ظل ما تشهده البلد من استمرار لأزمة الخلاف بين البرلمان والحكومة.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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