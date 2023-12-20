صدر أمر أميري كويتي بقبول استقالة الحكومة، تقدم بها رئيس الوزراء لأمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (83 عام)، الذي أدى اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي، يوم الأربعاء.



والأمير الجديد الذي تولى رئاسة البلاد، هو الحاكم الـ 17 للبلاد الغنية بالنفط والعضو بأوبك، بعد وفاة الأمير السابق نواف الأحمد الجابر الصباح يوم السبت.



والكويت إمارة وراثية في ذرية "مبارك الصباح" فإذا خلا منصب الأمير "نودي بولي العهد أميرا" وفق الدستور الكويتي.

وفي خطابه أمام مجلس الأمة، قال أمير الكويت إن السلطتين التشريعية والتنفيذية اجتمعتا على "الإضرار بمصالح البلاد والعباد" منتقدا أداء الطرفين في عدد من الملفات، وطالب بضرورة "مراجعة واقعنا الحالي من كافة جوانبه خصوصا الجوانب الأمنية والاقتصادية والمعيشية.. وضرورة التأني والتريث في إصدار القوانين والقرارات".



ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، فقد تضمن الأمر الأميري، استمرار رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، والوزراء لتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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