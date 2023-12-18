يؤدي أمير الكويت الجديد مشعل الأحمد الجابر الصباح (83 عام)، اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي، يوم الأربعاء، ليصبح الحاكم الـ 17 للبلاد الغنية بالنفط والعضو بأوبك، بعد وفاة الأمير السابق نواف الأحمد الجابر الصباح.

وتوفي نواف عن عمر 86 عام، يوم السبت، ونودي في نفس اليوم بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح خلفا له، والذي كان ولي للعهد منذ أكتوبر 2020.

والكويت إمارة وراثية في ذرية "مبارك الصباح" فإذا خلا منصب الأمير "نودي بولي العهد أميرا".

وتخرج مشعل من كلية "هندون" في المملكة المتحدة لدراسة علوم الشرطة عام 1960، ولديه 5 أبناء ذكور و7 إناث، وتولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير في أبريل 2004، حتى توليه منصب ولي العهد.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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