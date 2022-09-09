حملت تعليقات زعماء ومسؤولي العالم، على وفاة الملكة البريطانية إليزابيث الثانية الكثير من التقدير والعواطف.

بدأت بريطانيا الجمعة، حداد لـ 7 أيام على الملكة التي رحلت عن عمر يناهز 96 عام، وهذه أبرز ردود الفعل على رحيلها:

- أطلقت سفينة تابعة للبحرية البريطانية الجمعة 96 طلقة من ميناء جبل في بدبي، بواقع طلقة عن كل سنة من حياة الملكة الراحلة. وقررت الإمارات تنكيس الأعلام لمدة 3 أيام تنتهي 12 سبتمبر.

- ليز تراس رئيسة الحكومة البريطانية الجديدة: "الملكة إليزابيث الثانية كانت صخرة بنيت عليها بريطانيا الحديثة".

- بوريس جونسون رئيس الوزراء السابق: "لقد بدت خالدة ورائعة لدرجة أنني كنت أخشى أن نعتقد - مثل الأطفال - أنها ستظل مستمرة".

- الرئيس الأمريكي جو بايدن:"كان لها حضور ثابت ومصدر للطمأنينة والفخر لأجيال من البريطانيين... كانت الملكة إليزابيث الثانية سيدة دولة ذات كرامة وثبات لا مثيل لهما".

- الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون:"جسدت جلالة الملكة إليزابيث الثانية استمرارية الأمة البريطانية ووحدتها لأكثر من 70 عام. أتذكرها كصديقة لفرنسا، ملكة طيبة القلب تركت انطباع دائم عن بلدها".

- وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين : " الملكة إليزابيث الثانية تمتعت عن حق بحب واحترام شعبها وكذلك بالسلطة على المسرح العالمي".

- رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد:"كانت الراحلة الكبيرة رمزا للحكمة والتسامح ومحل احترام العالم وتقديره".

- ولي العهد السعودي محمد بن سلمان:" لقد كانت جلالتها مثالا يحتذى في الحكمة والمحبة والسلام، ويستذكر العالم اليوم الأثر العظيم والأعمال الجليلة التي قدمتها طوال مسيرتها".

- الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي:"قادت بلادها لعقود طويلة بحكمة بالغة".

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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