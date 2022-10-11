أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء، أن بلاده تسعى لخفض التوترات وإيجاد حلول دبلوماسية للأزمات العالمية.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام" أكد الرئيس الإماراتي "سعي دولة الإمارات إلى الإسهام في تعزيز أسس السلام والاستقرار في العالم والعمل على خفض التوترات وإيجاد الحلول الدبلوماسية للأزمات التي يشهدها".

ويزور رئيس الإمارات روسيا اليوم، بعد أقل من أسبوع على اتخاذ مجموعة أوبك بلس ـ وروسيا والإمارات جزء منها - قرار خفض سقف الإنتاج بمليوني برميل يوميا، وسط استياء أمريكي وصف القرار بأنه منحاز لروسيا.

ويتزامن هذا مع تصاعد التوترات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، بينما تسعى أوروبا لوضع سقف لسعر النفط الروسي في السوق الدولي، ضمن سلسلة عقوبات على خلفية الحرب.

وعلى الجانب الآخر قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا لا تعمل ضد أي طرف في أسواق الطاقة وأنها تسعى لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة والتأكد من أن هناك توازن بين العرض والطلب، بحسب رويترز.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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