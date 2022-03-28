أعلن ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مساء الأحد مسؤوليته عن عملية إطلاق نار في مدينة الخضيرة بشمال إسرائيل، أسفرت عن مقتل اثنين من قوات الأمن الإسرائيلية وإصابة آخرين، بحسب وسائل إعلام محلية ووكالات.

وقال التنظيم، في بيان عبر تطبيق تليغرام بحسب وسائل الإعلام، إن اثنين من عناصره أطلقا النار على قوة من "الشرطة اليهودية" واشتبكا معها. وقالت الشرطة إنها قتلت المهاجمين.

وهذا هو أول هجوم في إسرائيل يعلن التنظيم مسؤوليته عنه منذ عام 2017.



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(إعداد: مريم عبدالغني، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)