أفادت فرانس 24 يوم الأحد أن النيابة العامة الإيرانية أعلنت عن حل شرطة الأخلاق التي اعتقلت الشابة مهسا أميني وأدى مقتلها وهي في قبضة الشرطة إلى اندلاع احتجاجات في إيران اقتربت من شهرها الثالث.

واعتقلت شرطة الأخلاق أميني في 13 سبتمبر الماضي بسبب ارتدائها "ملابس غير لائقة"، وبعدها أُدخلت الفتاة المستشفى وهي تعاني من غيبوبة وتوفت بعد 3 أيام.

ومثلت وفاة أميني، البالغة من العمر 22 عام، شعلة أطلقت مظاهرات اجتاحت إيران احتجاجا على ممارسات شرطة الأخلاق.

وقدرت الأمم المتحدة في تقرير نشرته في 11 نوفمبر، مقتل 304 متظاهر في إيران في احتجاجات تطورت إلى ثورة شعبية ضد النظام الإيراني.

(إعداد: أماني رضوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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