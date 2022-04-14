شهد يوم الثلاثاء حلقة جديدة من التوترات بين الجزائر والمغرب حول قضية الصحراء الغربية المتنازع عليها، إذ أدانت الجزائر هجوم وقع يوم الأحد على قافلة شاحنات في منطقة حدودية بين موريتانيا والصحراء الغربية واتهمت المغرب بالوقوف وراء الهجوم.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، إن "الجزائر تدين عمليات الاغتيال الموجهة باستعمال أسلحة حربية متطورة… ضد مدنيين أبرياء".

وأضافت أن "هذه الممارسات العدائية والمتكررة تنطوي عن مواصفات إرهاب دولة"، وأن الهجوم سيعرض محاولات الأمم المتحدة لتخفيف التوتر الإقليمي للخطر.

وتدعم الجزائر جبهة البوليساريو في مسعاها للاستقلال وإقامة دولة في الصحراء الغربية التي يعدها المغرب جزء من أراضيه، والتي اعترفت الولايات المتحدة بسيادة الرباط عليها في عام 2020. والعلاقات بين البلدين متدهورة منذ عقود والحدود بينهما مغلقة منذ 1994.





(إعداد: مريم عبد الغني، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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