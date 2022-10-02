تقدمت حكومة الكويت باستقالتها، يوم الأحد، لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وذلك بعد الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد نهاية الأسبوع الماضي، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وبحسب المادة 57 من دستور الكويت، يعاد تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.

وكانت وكالة الأنباء الكويتية أعلنت يوم الجمعة الماضي نتائج الانتخابات التشريعية لمجلس الأمة -المكون من 50 نائب- التي جاءت بعد نزاع طويل بين الحكومة والمجلس السابق.

وقد أدى هذا النزاع لاستقالة الحكومة وحل البرلمان السابق، ما تسبب في تأخير الموافقة على ميزانية الدولة للسنة المالية 2022-2023 وإصلاحات اقتصادية أخرى.

للمزيد: انتخاب مجلس الأمة في الكويت وظهور قوي للمعارضة



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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