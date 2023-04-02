* تم نشر القصة يوم 2 أبريل وتحديث موقعها على زاوية يوم 3 أبريل

وافقت الحكومة الإسرائيلية، بحسب بيان يوم الأحد، على تشكيل قوة أمنية جديدة تحت مسمى "الحرس الوطني" ستكون تحت قيادة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، لكن الخطوة لاقت معارضة داخلية.

جاءت موافقة الحكومة في وقت تشهد فيه إسرائيل اضطرابات سياسية داخليا، مع خروج مظاهرات غير مسبوقة في مارس الماضي احتجاجا على تعديلات على النظام القضائي اقترحتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للسيطرة على السلطة القضائية، لكن الأخير اضطر إلى تأجيل التعديلات في ظل الاضطرابات.

وكان وزير الأمن القومي بن غفير اتفق مع رئيس الوزراء نتنياهو على أن يوافق الأول على مطلب نتنياهو بتجميد التعديلات القضائية مقابل أن يسمح نتنياهو لبن غفير بإنشاء "الحرس الوطني"، بحسب عدة وسائل إعلام.

ووافقت الحكومة على الاقتطاع من ميزانيات الوزارات لتوفير مليار شيكل (278 مليون دولار)، لإنشاء قوة "الحرس الوطني".

معارضة وانتقادات للقوة الجديدة

لاقى مقترح إنشاء قوة "الحرس الوطني" معارضة من وزراء لرفضهم تقليص ميزانيات وزاراتهم ووضع القوة تحت سلطة بن غفير، لكن رغم ذلك صوتوا لصالح القرار، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية.

فيما وصف زعيم المعارضة يائير لابيد أولويات الحكومة بأنها "سخيفة وبغيضة"، وانتقد الوزراء لتصويتهم لصالح "تمويل جيش خاص من البلطجية لمهرج تيك توك" في إشارة إلى وزير الأمن القومي بن غفير، بحسب الصحيفة.

ووصف سياسيون ومعارضون "الحرس الوطني" بأنه "ميليشيا" يسعى بن غفير لتشكيلها لقمع المظاهرات المناهضة للتعديلات القضائية، بحسب تقارير إعلامية.

وإجراءات إنشاء قوة أمنية إضافية بإسرائيل كانت بدأتها الحكومة السابقة -ولم تستكملها لرحيلها- بهدف مواجهة العنف السياسي الداخلي بعد احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في مناطق يعيش فيها اليهود والعرب معا خلال حرب غزة في مايو 2021، وفق وكالة رويترز.

وسبق أن أُدين بن غفير بالتحريض على العرب، وفي أول أسبوع له كوزير للأمن القومي اقتحم المسجد الأقصى، وهو ما أثار تنديدات عربية ودولية بوصفها خطوة "استفزازية".

ما مهمة الحرس الوطني؟

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيانه الذي أعلن فيه الموافقة على تشكيل القوة يوم الأحد، إن "الحرس الوطني" سيكون معني بالتعامل مع "حالات الطوارئ الوطنية".

فيما ذكرت وسائل إعلام محلية ودولية أن القوة ستكون مهمتها مكافحة الجريمة خاصة الجرائم المنبثقة من المجتمع العربي، وكذلك "الإرهاب" و"استعادة السلطة عند الحاجة".

وستتكون قوة الحرس الوطني من 2000 عنصر.

وفي حين لم يتحدد جدول زمني لتشكيل هذه القوة، توقعت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن تستغرق تلك العملية شهور.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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