وفقا لما نقلته وسائل إعلام الجمعة، قضت محكمة عسكرية في البلاد على الزعيمة السابقة لميانمار أونغ سان سو تشي، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، بالسجن 3 سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة تزوير الانتخابات في 2020.

كانت سو تشي، تلقت أحكام بالسجن تصل إلى 17 عام.

وأطاح الجيش بزعيمة حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية من الحكم في فبراير2021 ، بزعم تزوير الانتخابات العامة التي فازت بها في نوفمبر 2020.

تولت سو تشي الحكم في 2016، بعد إجراء انتخابات حرة في 2015 بعد عقود من الحكم العسكري في البلاد المستقلة عن بريطانيا عام 1948.

وتواجه سو تشي، تهم في نحو 12 قضية تتعلق بالفساد وحيازة أجهزة اتصال لاسلكية بصورة غير مشروعة.

وتصل العقوبات القصوى في القضايا الموجهة لها مجتمعة إلى السجن أكثر من 100 عام.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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