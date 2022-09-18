* تم التحديث بتصريحات حاكم دبي

ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في تغريدة عبر تويتر مساء الأحد، أن نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم وصل إلى قصر باكنغهام في العاصمة البريطانية لندن لتقديم واجب العزاء بوفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وقال حاكم دبي، في تصريحات لاحقة نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام): "التقيت اليوم الملك تشارلز الثالث في قصر باكنغهام، نقلنا تعازي شعب الإمارات في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وتمنياتهم له بالتوفيق في مهامه الملكية الجديدة، ودوام التمنيات للشعب البريطاني بالتقدم والازدهار".

وينضم حاكم دبي إلى عدد من الحكام العرب الذين أعُلن خلال الأيام الماضية سفرهم إلى لندن لتقديم واجب العزاء أو المشاركة في جنازة الملكة إليزابيث، بينهم أمير قطر تميم بن حمد، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وملك الأردن عبدلله الثاني، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بحسب بيانات حكومية ووكالات الأنباء الرسمية العربية.

ومن المقرر أن تُقام الجنازة الرسمية للملكة الراحلة يوم الاثنين 19 سبتمبر.

للمزيد: عدد من الحكام العرب يسافرون لتقديم العزاء في الملكة إليزابيث



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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