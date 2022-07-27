تعافى الرئيس الأمريكي جو بايدن من إصابته بفيروس كورونا التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي.

وقال البيت الأبيض في بيان له الأربعاء، إن نتائج فحصين أجراهما بايدن مساء الثلاثاء وصباح الأربعاء، جاءت سلبية.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 79 عام، قد أنهى فترة العزل الخاصة به والتي استمرت خمسة أيام، لكنه سيرتدي كمامة لمدة 10 أيام في أي مكان يحتك فيه بآخرين.

وتحوطا من انتكاسة محتملة وارتداد فيروس كورونا والتي تحدث لنسبة ضئيلة من المصابين الذين تم علاجهم بالعقار المضاد لكورونا باكسلوفيد، سيكثف بايدن وتيرة الفحوصات، بحسب بيان البيت الأبيض.

(إعداد: ِأماني رضوان ، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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