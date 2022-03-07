بعد يومين من فشل اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، يستعد الطرفان لفتح ممرات إنسانية لعبور العالقين الأوكرانيين تحت القصف الروسي، في اليوم الـ 12 للحرب، فيما تخوض البلدان الجولة الثالثة من المفاوضات لوقف القتال.

"ممرات للعالقين"

أعلنت روسيا يوم الاثنين عن "ممرات إنسانية" جديدة لنقل الأوكرانيين المحاصرين الفارين إلى روسيا نفسها وحليفتها بيلاروسيا، لكن كييف نددت بهذه الخطوة وصفتها بأنها عمل غير أخلاقي، وفقا لعدة وسائل إعلام.

ويبدأ وقف إطلاق النار من الساعة 10:00 بتوقيت موسكو (07:00 بتوقيت غرينتش)، وتمتد ممرات الإجلاء الجديدة من العاصمة كييف، بالإضافة إلى خاركيف، وماريوبول، وسومي، التي تشهد حاليا جميعها هجوم روسي كبير.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن موسكو ستوفر أيضا جسر جوي من كييف إلى روسيا.

ووصف متحدث باسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لرويترز، هذه الخطوة بأنها "غير أخلاقية كليا" وقال إنها محاولة من روسيا لاستخدام معاناة الناس من أجل مشاهد تلفزيونية.

وقال المتحدث "إنهم مواطنون أوكرانيون، ويجب أن يكون لهم الحق في الإجلاء إلى أراضي أوكرانيا".

شروط روسية لانهاء الغزو

ينتظر أن يخوض الجانبان، يوم الاثنين، الجولة الثالثة من المحادثات بعد جولتين من المباحثات لم تسفرا عن أي اتفاق.

وبينما تواصل روسيا القصف، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، لرويترز، إن روسيا أبلغت أوكرانيا بأنها مستعدة لوقف عملها العسكري "في أي لحظة" إذا قبلت كييف بشروط موسكو.

وتتضمن الشروط الروسية أن تغير أوكرانيا دستورها لتكريس حيادها، والاعتراف بشبه جزيرة القرم كأراضي روسية والاعتراف بجمهوريات دونيتسك ولوغانسك الانفصالية كأقاليم مستقلة.

وحول موضوع الحياد، قال: "يجب إجراء تعديلات على الدستور ترفض أوكرانيا بموجبه أي أهداف للانضمام لأي تكتل. وهذا ممكن فقط من خلال إجراء تغييرات على الدستور".

وأصر المتحدث باسم الكرملين على أن روسيا لا تسعى لتقديم أي مطالبات إقليمية أخرى بشأن أوكرانيا.

وقال: "ننهي بالفعل عملية نزع السلاح في أوكرانيا. سننهيها. لكن الشيء الرئيسي هو أن توقف أوكرانيا تحركها العسكري. يجب أن يوقفوا تحركهم العسكري وبعد ذلك لن يطلق أحد النار".

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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