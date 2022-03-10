قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم الأربعاء، إن الوضع في محطة تشرنوبيل للطاقة النووية يخضع لسيطرة مشتركة من القوات الروسية والمتخصصين الأوكرانيين والحرس الوطني، مضيفة أن مزاعم أوكرانيا عن زيادة الإشعاع ليست صحيحة، وفق ما نقلته وكالة تاس الروسية للأنباء.

يأتي هذا بينما قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، في بيان عبر موقع الوكالة، إن أوكرانيا أبلغت الوكالة بأن المحطة تم فصلها عن الشبكة الكهربائية وانقطعت عنها إمدادات الكهرباء الخارجية بعد أسبوعين من فرض القوات الروسية سيطرتها على الموقع الذي شهد وقوع حادث عام 1986.

وأشار غروسي إلى أن الإمدادات الآمنة بالكهرباء من خارج الموقع عن طريق الشبكة الكهربائية هي إحدى الركائز التي لا غنى عنها للأمان والأمن النوويين، معربا عن قلقه إزاء ذلك الأمر.

ويتصاعد القلق من أن تتسبب الحرب الروسية الاوكرانية في أزمة إشعاع نووي، بعدما قصفت روسيا محطة نووية أوكرانية الجمعة الماضي، فيما تم السيطرة على الأمر دون انبعاثات.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com )

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