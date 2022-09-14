وصل جثمان ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية إلى قصر وستمنستر، عصر يوم الأربعاء، بعدما غادر قصر باكنغهام في موكب ملكي، تتبعه الملك تشارلز الثالث ونجلاه الأميران وليام وهاري سيرا على الأقدام.

وسيُحمل النعش إلى قاعة وستمنستر بمبنى قصر وستمنستر، الذي يضم البرلمان البريطاني، حيث سيظل في القاعة حتى صباح يوم الجنازة الرسمية المقرر إقامتها يوم 19 سبتمبر الجاري.

وبمجرد وصول النعش إلى قاعة وستمنستر، سيتم تغطيته بتاج الإمبراطورية والكرة الملكية والصولجان، وفق بي بي سي.

وكان جثمان الملكة نُقل يوم الثلاثاء جوا بطائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي من اسكتلندا إلى قاعدة نورثولت الجوية غربي العاصمة لندن، وبعدها تم نقله برا إلى قصر باكنغهام.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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