* تم التحديث بتغريدة قصر باكنغهام



وصل جثمان الملكة إليزابيث الثانية، التي حكمت بريطانيا لأطول فترة في تاريخها، مساء يوم الأحد إلى قصر هوليرود بالعاصمة الاسكتلندية إدنبرة، بعد أن كان غادر بالمورال في وقت سابق الأحد، بحسب بث مباشر لوصوله.

وإدنبرة هي أول محطة في رحلة النعش إلى العاصمة لندن.

وكتب قصر باكنغهام، على حسابه الرسمي على تويتر مساء الأحد، "وصل نعش جلالة الملكة إلى قصر هوليرود، حيث سيظل في قاعة العرش حتى بعد ظهر الغد".

وتستغرق الرحلة إلى إدنبرة ست ساعات، وتمتد لأطول من 280 كيلومتر، واصطف آلاف الأشخاص على طول طريق النعش، بحسب بي بي سي عربي.

وسيظل الجثمان في قاعة العرش بقصر هوليرود حتى ظهر الاثنين 12 سبتمبر، ثم سيُنقل التابوت إلى كاتدرائية سانت جايلز في إدنبرة.

ورحلت الملكة إليزابيث عن عمر يناهز 96 عام يوم الخميس الماضي في مقر عطلتها الصيفية في قصر بالمورال باسكتلندا، بعد أن تعرضت لوعكة صحية جعلت الأطباء يضعونها تحت الملاحظة، وبعدها بعدة ساعات أُعلنت وفاتها.

وستقام الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث يوم 19 سبتمبر الجاري في منطقة وستمنستر.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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