

قررت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، توقيف رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد جلسة استماع وتحقيق على خلفية تحقيقات تجريها في اتهامات بغسيل أموال وكسب غير مشروع، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.

كما أصدرت عون، قرار بمنع التصرف في أصول بنك "الاعتماد المصرفي"، ليضاف إلى 5 بنوك تم تجميد أصولها في البنان، وسط أزمة حادة بين القضاء وجمعية مصارف لبنان، التي تجتمع يوم الجمعة لمناقشة ما تسميه قرارات تعسفية ضد البنوك.

(إعداد: شيماء حفظي)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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