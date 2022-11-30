أعلن المتحدث باسم ما يعرف بـ "تنظيم الدولة الإسلامية" في تسجيل صوتي على تطبيق تليجرام، يوم الأربعاء، مقتل زعيم التنظيم أبو الحسن الهاشمي القرشي، دون ذكر تفاصيل حول ظروف مقتله.

وأضاف المتحدث، في تسجيل صوتي منسوب إليه بحسب ما نقلته وكالات أنباء دولية، أن التنظيم اختار أبو الحسين الحسيني القرشي زعيما للتنظيم خلفا لأبو الحسن.

وقال المتحدث، في التسجيل بحسب وكالة الأنباء الفرنسية: "قتل (...) وهو يراغم أعداء الله ويجالدهم فقتل منهم ما شاء الله أن يقتل ثم قتل كما يقتل الرجال".

وكان التنظيم اختار أبو الحسن زعيما له في مارس الماضي بعد مقتل زعيمه أبو إبراهيم الهاشمي القرشي في غارة أمريكية في سوريا، حيث فجر نفسه أثناء الغارة.

وكان أبو إبراهيم الخليفة الثاني للتنظيم بعد أبو بكر البغدادي.

وبذلك يصبح أبو الحسين رابع زعيم للتنظيم.

وكان التنظيم أعلن الخلافة الإسلامية في عام 2014 وسيطر على مساحات شاسعة من العراق وسوريا، وأعلن البغدادي نفسه خليفة لكل المسلمين.

وخلال فترة وجوده، قتل تنظيم الدولة الإسلامية وأعدم آلاف الأشخاص بناء على تفسير متشدد للإسلام، وفق رويترز. كما أعلن التنظيم مسؤوليته عن العديد من الهجمات والتفجيرات في دول بمختلف أنحاء العالم.

وفي مارس 2019، أُعلنت هزيمة التنظيم الدولة الإسلامية بدعم من تحالف دولي بقيادة واشنطن.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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