أعلنت الرئاسة اللبنانية تسمية نجيب ميقاتي رئيسا للحكومة، للمرة الرابعة، بعد استشارات نيابية يوم الخميس.

وبحسب مركز الدولية للمعلومات للإحصاء في بيروت، وهو مركز مستقل ينقل عنه الإعلام إحصاءات، حصل ميقاتي – الذي يتولى منصب رئيس الحكومة المؤقتة – على 54 صوت من أصل 128 صوت، متغلبا على منافسه نواف سلام الذي حصد 25 صوت، لكنها تظل أقل من الأصوات التي حصل عليها في كل مرة فاز فيها بتشكيل الحكومة.

وميقاتي - 66 عام - كٌلف لأول مرة برئاسة حكومة لبنان عام 2005.

أما سلام فهو أستاذ جامعي ويعمل كقاضي في محكمة العدل الدولية وكان سفير لبنان ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في الفترة 2007 – 2017، بحسب جريدة النهار اللبنانية.

يواجه لبنان أزمة اقتصادية طاحنة مع انهيار الليرة وحاجة البلاد إلى خطة إنعاش اقتصادي تهدف إلى تأمين دعم بقيمة 3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتخفيف الانهيار المالي للبلاد .

وفي مايو الماضي، أجرى لبنان انتخابات تشريعية أدت الى خسارة القوى السياسية المعتادة في البلاد للغالبية النيابية، وظهر ما يُعرف بالـ "تغييريين" أو قوة سياسية جديدة انبثقت عن موجة احتجاجات شهدتها البلاد عام 2019 نتيجة تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية.

للمزيد: انتخابات لبنان: حزب الله يفشل في الحصول على أغلبية في البرلمان

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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