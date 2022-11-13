أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج كلف رسميا بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة لإسرائيل.

وجاء تكليف الرئيس الإسرائيلي بعدما أجرى مشاورات مع قادة الأحزاب والكتل السياسية التي تشارك في الدورة المقبلة للكنيست (البرلمان)، بحسب وسائل الإعلام.

ويعود نتنياهو للحكم بعد أكثر من عام بقليل من خسارته في انتخابات تشريعية في عام 2021.

وكانت الكتلة اليمينية التي يتزعمها نتنياهو فازت أوائل نوفمبر الجاري بأغلبية في الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء الكنيست، وهو ما أهلها لتشكيل الحكومة. وكانت هذه هي الانتخابات الخامسة في أقل من أربع سنوات.

وحصل حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو على 32 مقعد.

ونتنياهو، الذي يحاكم حاليا في قضايا فساد ينفيها، هو رئيس الوزراء الأطول حكما في تاريخ إسرائيل، إذ شغل المنصب لمدة 12 عام.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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