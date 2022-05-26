احتجت وزارة الخارجية الإيرانية على احتجاز أثينا شحنة على باخرة ترفع علمها قبالة المياه الإقليمية اليونانية، أمس الأربعاء ووصفته بأنه متأثر بالضغوط الأمريكية ، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية إرنا.

بحسب إرنا هذا حدث خلال توقف السفينة بسبب عطل فني قبالة المياه الساحلية اليونانية

ولم يتم ذكر نوع الشحنة أو تفاصيل أخرى ولكن نقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر الخميس إن الولايات المتحدة صادرت شحنة نفط إيرانية على سفينة يديرها طاقم روسي قرب اليونان ونقلت الشحنة لسفينة أخرى.

وتفرض أمريكا عقوبات على روسيا وكيانات إيرانية.

استدعت إيران القائم بأعمال السفارة اليونانية في طهران على خلفية الأمر، بحسب إرنا.

وقد احتجزت السلطات اليونانية الشهر الماضي سفينة أخرى تدعى بيجاس التي كانت ترفع العلم الإيراني وعلى متنها 19 من أفراد الطاقم الروسي قرب سواحل اليونان أيضا ولكن تم الإفراج عنها لاحقا.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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