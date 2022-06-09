

تتصاعد التوترات السياسية بين الجزائر وإسبانيا بسبب النزاع حول الصحراء الغربية مع المغرب.

أعلنت الجزائر يوم الخميس تجميد التجارة الخارجية للمنتجات والخدمات من وإلى إسبانيا، بعد يوم واحد من قرار تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين البلدين الموقعة منذ عام 2002 والتي تحكم العلاقة بين الدولتين في عدة شؤون منها الهجرة.

قالت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان نقلته وكالة أنباء الجزائر الرسمية يوم الأربعاء، إن تعليق الاتفاقية بسبب موقف إسبانيا إزاء الصحراء الغربية وأنها "تعمل على تكريس سياسة الأمر الواقع الاستعماري باستعمال مبررات زائفة".

تدعم الجزائر جبهة البوليساريو التي تسعى إلى استقلال الصحراء الغربية، وهي منطقة يعتبرها المغرب أرض تابعة له.

وجهت الجزائر قرارها نحو إسبانيا بعد حديث لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في البرلمان الإسباني عن قراره الوقوف إلى جانب المغرب، التي أجرى زيارة لها في أبريل التقى خلالها بالملك محمد السادس لدعم التعاون المشترك.

لكن الجزائر اعتبرت موقف إسبانيا "يساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء الغربية".

تدهورت العلاقات بين الجزائر والمغرب خلال العامين الماضيين، وفي العام الماضي قطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع الرباط.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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