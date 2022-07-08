توفي رئيس الوزراء السابق لليابان شينزو آبي، الجمعة بعد ساعات من تعرضه لإطلاق نار أثناء إلقاء كلمة في حملة انتخابية في البلاد.

والتالي أهم ما نقلته عدة وسائل إعلام دولية ومحلية عن آبي، الحادث والوضع السياسي في اليابان:

- أطلق رجل النار عليه من الخلف بمسدس بينما كان يلقي كلمة - في تجمع انتخابي قبل انتخابات مجلس الشيوخ التي ستجرى يوم 10 يوليو - في مدينة نارا بغرب اليابان.

- العنف السياسي نادر الحدوث في اليابان الذي يفرض قوانين صارمة لحيازة الأسلحة.

- أعلنت الشرطة اليابانية إنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 41 عام يشتبه في أنه نفذ الهجوم.

- نقلت وسائل إعلام محلية ان مطلق الرصاص كان يعمل في البحرية اليابانية.

- وبحسب رويترز نقلا عن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية فإن المشتبه به يدعى تيتسويا ياماجامي وقال للشرطة إنه كان غير راض عن آبي وأراد قتله.

- يعتبر آبي (67 عام) أطول رئيس للوزراء في تاريخ اليابان.

- شغل آبي منصب رئيس الوزراء لفترتين - مرة من 2006 ل2007، ثم من 2012 إلى 2020 - وبعدها استقال لأسباب صحية. وهو عضو في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.

- آبي كان 52 عام عندما أصبح رئيس للوزراء للمرة الأولى. وهو يعتبر أصغر رئيس حكومة في اليابان.

وكان يعتبر رمز للتغيير وشهدت أول فترة حكمه - التي دامت لعام فقط - خلافات ومشاكل سياسية.

(إعداد: الفريق التحريري)

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