صدر مرسوم كويتي، الأحد، بتعيين فهد عبدالعزيز حسن الجارالله، وزير للمالية، وذلك بعد قبول استقالة الوزير السابق مناف الهاجري من الحكومة في يوليو الماضي، حسبما نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وكان الهاجري، استقال من الوزارة في 11 يوليو بعد أقل من شهر على تشكيل الحكومة في منتصف يونيو، وهو ما أرجعته مصادر تحدثت لصحيفة القبس الكويتية حينها إلى "الحديث عن خلافات داخل الحكومة وتخبط في اتخاذ قرارات طالت الملفات الاقتصادية والمالية".

ومع قبول استقالة الهاجري في يوليو، تم تعيين سعد البراك وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ونائب رئيس الوزراء في منصب وزير المالية بالوكالة.

وشغل الجارالله، منصب وكيل وزارة مساعد في وزارة المالية لشؤون أملاك الدولة والشؤون القانونية لمدة شهر بعد تعيينه مطلع أغسطس الماضي.

ويحيط الوضع السياسي في الكويت توترات مستمرة، خاصة بين الحكومة ومجلس الأمة والتي كثيرا ما كانت تؤدي إلى استقالة الحكومة أو حل البرلمان أو الأمرين معا.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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