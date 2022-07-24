* تم نشرالقصة يوم 24 يوليو وتحديث موقعها على زاوية عربي يوم 25 يوليو

أعلن الديوان الأميري الكويتي تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، الإبن الأكبر لأمير الكويت الحالي، في منصب رئيس مجلس الوزراء بعد ما يزيد عن شهرين من قبول استقالة الحكومة السابقة.

وذكرت وكالة أنباء الكويت أنه تم تكليف الصباح بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على ولي العهد لإصدار مرسوم بتعيينهم.

واستقالت الحكومة السابقة بعد 3 شهور فقط من تأليفها وهي رابع حكومة يتم تشكيلها في عامين ونصف- على خلفية أزمات مع مجلس الأمة الكويتي وشكوى الحكومة من كثرة الاستجوابات.

للمزيد: ولي عهد الكويت يقبل استقالة الحكومة

وشغل الصباح البالغ من العمر 65 عام منصب نائب أول رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية منذ مارس الماضي، وكان قد تولى قبل ذلك منصب نائب رئيس الحرس الوطني.

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(إعداد: أماني رضوان، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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