تعهدت ألمانيا والولايات المتحدة وقطر والأمم المتحدة بتقديم مساعدات إنسانية للسودان بملايين الدولارات خلال مؤتمر انعقد برعاية السعودية يوم الاثنين في جنيف للمانحين لتنسيق إيصال المساعدات إلى السودان.

يأتي المؤتمر فيما تخطى الصراع المسلح الدائر في السودان شهره الثاني، حيث يدور القتال بين الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي والحاكم الفعلي للبلاد عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي وهو حليف سابق للبرهان.

وخلال مؤتمر المانحين، تعهدت ألمانيا بتقديم مساعدات إنسانية للسودان بقيمة 200 مليون يورو (218.5 مليون دولار)، بحسب وسائل إعلام.

فيما تعهدت الولايات المتحدة بتقديم مساعدات للسودان لتلبية الاحتياجات الإنسانية بـ 171 مليون دولار، بحسب ما نقلته وكالة رويترز الاثنين عن سامانثا باور مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

قطر بدورها تعهدت بتقديم 50 مليون دولار لدعم جهود الاستجابة الإنسانية في السودان والخطة الإقليمية للاجئين، بحسب ما أعلنه محمد بن عبد الرحمن بن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

فيما قال مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، خلال المؤتمر، إن الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة سيخصص 22 مليون دولار إضافية للاحتياجات ذات الأولوية في السودان.

كان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال خلال شهر يونيو الجاري إنه من إجمالي 2.6 مليار دولار مطلوبة للاستجابة الإنسانية في السودان هذا العام، لم تتلق الأمم المتحدة سوى 400 مليون.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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