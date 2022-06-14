أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، يوم الاثنين، تعديل وزاري تضمن تعيين محمد بن مبارك بن دينة وزير للنفط، بدلا من الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة.

ويعتبر هذا التعديل الأكبر في تاريخ البلاد مع تغيير 17 وزير من أصل 22 ، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن متحدث باسم الحكومة البحرينية.

ومملكة البحرين هي دولة نفطية وعضو في تحالف أوبك بلس الذي يضم مصدري النفط من منظمة أوبك وخارجها وعلى رأسها روسيا.

والبحرين من إحدى أكثر دول المنطقة مديونية لكن بحسب رويترز حزمة الدعم الخليجية التي قُدرت بـ 10مليار دولار مكنتها من تفادي أزمة ائتمانية في 2018.

فمن هو وزير النفط والبيئة الجديد؟

بفعل منصب بن دينة كمبعوث لشؤون المناخ تكون البحرين قد استحدثت دور جديد لوزارة النفط.

بن دينة الذي يقترب من عقده الخامس، هو المبعوث الخاص لشؤون المناخ في البحرين. وفي سبتمبر2021 عُيّن قائما بأعمال العضو المنتدب للشركة القابضة للنفط والغاز الحكومية التي كانت الذراع الاستثماري للهيئة الوطنية للنفط والغاز أي الهيئة التنظيمية للقطاع سابقا.

ولكن في سبتمبر عام 2021 تم إلغاء الهيئة وجُيرت مهامها إلى وزارة النفط البحرينية وحافظت الشركة القابضة للنفط والغاز على ممارسة أنشطتها التي تُعنى بالنفط والغاز.

وهي تسعى إلى التحول إلى شركة طاقة تساعد البحرين على تنويع مصادر الطاقة في ظل التغير المناخي، بحسب تصريحات سابقة لبن دينة نقلتها عنه رويترز.

وكانت البحرين قد أعلنت عن التزامها في مكافحة التغير المناخي على غرار الدول الخليجية المجاورة لها وتستهدف تحقيق الحياد الكربوني في عام 2060.

ويشغل بن دينة أيضا منصب الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.

حصل بن دينة على بكالوريوس العلوم في هندسة البترول من جامعة الإمارات وعلى ماجستير العلوم في الهندسة الكيميائية من جامعة "ويلز" في "سوانزي" ودكتوراه في الهندسة الكيميائية من إمبريال كوليدج لندن.

(إعداد: شيماء حفظي تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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