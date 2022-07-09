*تم التحديث بخبر نية الرئيس التنحي

أعلن رئيس البرلمان السريلانكي ماهيندا أبيواردانا في تصريح متلفز السبت، أن الرئيس غوتابايا راجاباكسا سيتنحى الأربعاء المقبل بعد مظاهرات حاشدة ضده لشهور انتهت باقتحام مقره بالعاصمة كولومبو في وقت سابق السبت.

وقبلها بعدة ساعات أعلن رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكريميسنجه - الذي اشعل المتظاهرون النار في بيت تابع له بالعاصمة - استعداده للاستقالة، بحسب عدة وسائل إعلام.

وتعاني سريلانكا من أزمة نقد أجنبي أثر على وجود الوقود والدواء والغذاء. ووصل التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 54.6 % في يونيو ومن المتوقع أن يرتفع إلى 70 % في الأشهر المقبلة، بحسب رويترز.

وأعلنت سريلانكا في أبريل أنها ستتخلف عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار، بحسب فرانس 24.

واندلعت المظاهرات في البلاد منذ مارس الماضي.

قال مصدران بوزارة الدفاع لرويترز إن الرئيس قد نُقل من مقره الجمعة حفاظا على سلامته بدون ذكر تفاصيل إضافية.

وتداول الإعلام مقاطع من فيسبوك من داخل منزل الرئيس لمئات المتظاهرين في غرف المقر الرئاسي وكذلك لآخرون يسبحون في حمام السباحة داخل المنزل. وشوهد البعض يفرغ خزانة، وآخرون ظهروا ملتفون بأعلام يمشون وآخرون يطبخون ويأكلون في مطبخ الرئيس.

(إعداد: فريق التحرير)

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