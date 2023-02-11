*تم تحديث عدد الضحايا في تركيا

تتزايد الخسائر التي خلفها الزلزال المدمر الذي ضرب بقوة 7.7 درجة ريختر وتبعه هزات أرضية، تركيا وسوريا يوم الاثنين الماضي، مخلفا حتى الآن أكثر من 27 ألف مُتوفى، وسط توقعات بارتفاع أعداد الوفيات مع استكمال أعمال البحث تحت الأنقاض.

وارتفع عدد وفيات الزلزال في تركيا إلى أكثر من 20 ألف بينما من المتوقع ان يصل عدد المُتوفين في سوريا ل 6 آلاف، بحسب البيانات الصادرة من البلدين.

وأعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي عن ارتفاع عدد وفيات الزلزال في تركيا إلى 24،617، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

اما في سوريا وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان - وهو مؤسسة حقوقية معارضة وترصد التطورات في جميع أنحاء البلاد - وصل العدد إلى أكثر من 5,200 مُتوفى.

وتوقع المرصد أن يرتفع عدد المُتوفين إلى 6 آلاف.

ونقلت العربية عن الأمم المتحدة أنه من المتوقع ان يخلف الزلزال فوق ال 40 ألف مُتوفى.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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