ألغى تصويت كان مقرر، يوم الأحد، في البرلمان الباكستاني لسحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان تمهيدًا لإطاحته من منصبه، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عن نائب رئيس البرلمان.

وقال عمران خان، وهو لاعب كريكيت سابق، في مقابلة مع مراسلي عدة وسائل إعلام بينها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إنه لن يقبل نتيجة التصويت، واصفا ما يحدث بأنه جزء من مؤامرة أمريكية ضده بهدف تغيير النظام في باكستان.

يأتي التصويت على سحب الثقة من عمران خان بعدما فقد الدعم من جيش البلاد العام الماضي، الذي يعتبر قادته واشنطن حليفًا مهمًا لإسلام آباد، بعكس سياسة خان الخارجية الطامحة للابتعاد عن الولايات المتحدة.

(إعداد: مريم عبد الغني، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

#أخبارسياسية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا