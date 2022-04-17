سُمع دوي انفجارات، صباح الأحد، في العاصمة الأوكرانية كييف بالتزامن مع انتهاء مهلة منحها الجيش الروسي لعناصر المقاومة في مدينة ماريوبول الوقاعة بجنوب شرق البلاد لإلقاء السلاح لإنقاذ أنفسهم، بحسب رويترز.

وكان الرئيس الأوكراني قال في وقت سابق إن الوضع في المدينة "خطير للغاية" بعدما فقدت الحكومة الأوكرانية أغلب سيطرتها على المدينة.

وأعلن الجيش الروسي السبت أنه تم تطهير منطقة ماريوبول الحضرية بالكامل من القوات الأوكرانية، وإنه لم يتبق سوى عدد قليل من المقاتلين في مصنع آزوفستال للصلب، الذي شهد اشتباكات متكررة.

وقال الرئيس الأوكراني إن المحادثات مع روسيا وصلت إلى "طريق مسدود لأننا لن نتاجر بأرضنا ومواطنينا".



(إعداد: مريم عبد الغني)

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