توافقت مصر وإيران على تشكيل لجنة مشتركة لتحسين العلاقات الثنائية، وفقا لما قاله مصدران مصريان لزاوية عربي أحدهما دبلوماسي والآخر أمني.

وتوترت العلاقات بين مصر وإيران منذ اندلاع "الثورة الإسلامية" في إيران نهاية السبعينيات، ثم قطع العلاقات بعد توقيع مصر وإسرائيل اتفاقية سلام، لكن استمر في البلدين بعثة رعاية مصالح وقنوات اتصال.

لكن علاقات إيران مع الدول العربية والخليجية، دخلت منحى جديد مع توقيع اتفاق لإعادة العلاقات مع السعودية في مارس الماضي، ما يشير إلى تحولات منتظرة مع دول أخرى.

وقال المصدر الأمني لزاوية عربي، في تبادل لرسائل نصية عبر تطبيق واتساب، عن تطور العلاقات مع إيران إن "من حيث المبدأ، مصر ليس لديها ما يمنع..فيه لجنة تم تشكيلها لبحث آلية تحسين العلاقات".

وبحسب المصدرين، التقى مسؤولون مصريون وإيرانيون خلال الأسبوعين الماضيين، في لقائين عُقد الأول فى العراق والثاني بالقاهرة، وناقشا مستقبل العلاقات بين البلدين.

وفي تصريحات لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، لوكالة إرنا الإيرانية الناطقة بالعربية، في 14 مايو الماضي، أعرب عن أمله في انفتاح العلاقات مع مصر عبر اتخاذ خطوات جديدة ومتبادلة، وقال إن هناك جهود لارتقاء مستوى العلاقات، وإن "لقاءات جمعت رؤساء مكتب رعاية المصالح للبلدين في طهران والقاهرة".

وأكد المصدر الدبلوماسي أن المسؤولين الذين أجروا لقاءات في مستوى نواب وزراء ودبلوماسيين.

وبحسب المصدر الدبلوماسي في اتصال هاتفي من القاهرة، فإن "الجانب المصري أبدوا موافقة مبدئية لتحسين العلاقات ولكن لم يتم إلى الآن الاتفاق على أية خطوات تنفيذية".

وأكد المصدر الأمني ذلك قائلا عبر واتساب "خلال اللقاء الأخير مصر أبدت موافقة على تحسين العلاقات.. ولكن ليس هناك توقيت محدد".



(إعداد: أحمد حسن، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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