نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير يوم الاثنين، عن أشخاص مطلعين قولهم إن الملياردير ورجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش وأعضاء من فريق المفاوضات الأوكراني عانوا من أعراض تشبه التسمم بعد اجتماع في العاصمة الأوكرانية كييف يوم 3 مارس الجاري.

وشملت تلك الأعراض: أحمرار العينين، ودموع مستمرة، وتقشر جلد الوجه واليدين. وقالت بعض المصادر إن أبراموفيتش أصيب بالعمى لوقت قصير، وإن جميع من تأثروا بالهجوم تحسنت حالتهم وليس هناك خطر على حياتهم.

وألقى الأشخاص المطلعون باللوم على متشددين في موسكو، قالوا إنهم أرادوا تخريب المحادثات الهادفة لإنهاء الحرب.

وأبراموفيتش هو مالك نادي تشيلسي الإنجليزي وأحد 7 أثرياء مقربين من بوتين شملتهم عقوبات دولية على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، بما في ذلك تجميد أصولهم المالية وحظرهم من السفر.

ويتوقع أن يشهد هذا الثلاثاء اجتماع جديد للمفاوضين من الطرفين في إسطنبول في محادثات هي الأولى منذ أسبوعين.

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(إعداد: مريم عبدالغني، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)