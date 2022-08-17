

أعادت إسرائيل وتركيا سفيري البلدين، الأربعاء، بعد نحو أربع سنوات من سحبهما، وفقا لما أعلنه البلدان.

وإعادة السفراء، جاءت بعد اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحسب ما نقله حساب لابيد بالعربية عبر تويتر.

وأكدت وكالة الأناضول التركية الرسمية الخبر، وقالت إن "تركيا وإسرائيل تقرران تبادل تعيين السفراء".

وقال لابيد - وفقا للتغريدة: "استئناف العلاقات مع تركيا يشكل ذخرا هاما للاستقرار الإقليمي وبشرى اقتصادية هامة جدا بالنسبة لمواطنينا. سنواصل العمل على تعزيز مكانة إسرائيل في العالم".

ونقلت الأناضول عن وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو قوله :"سنواصل الدفاع عن حقوق فلسطين".

وسحبت تركيا سفيرها في إسرائيل وطردت كذلك سفير تل أبيب في تركيا في مايو 2018، بعد مقتل محتجين فلسطينيين في غزة في مظاهرات على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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