قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، يوم الثلاثاء، إن بلاده تحضر مشروع يتيح العودة الطوعية لمليون سوري من الموجودين في تركيا إلى بلدهم.

وأشار إردوغان، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية، إلى أن نحو 500 ألف سوري عادوا إلى المناطق الآمنة التي وفرتها تركيا منذ إطلاق عملياتها في سوريا عام 2016.

ويعيش في تركيا حوالي 3.7 مليون سوري تحت الحماية الدولية ويتركز العدد الأكبر منهم في إسطنبول، وولد بالبلد ما يفوق الـ 700 ألف طفل سوري، بحسب تصريحات صحفية لوزير الداخلية التركي سليمان صويلو في فبراير الماضي.

وباتت مسألة اللاجئين السوريين في تركيا قضية ساخنة مع تصاعد مشاعر العداء لهم في السنوات الأخيرة، إذ أظهر استطلاع رأي في يوليو الماضي أن 70 % من المواطنين الأتراك يرون أن حدود البلاد يجب أن تُغلق في وجه اللاجئين، بحسب تقرير سابق لبي بي سي.



(إعداد: مريم عبدالغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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