قالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، إن القضاء التركي، قرر يوم الخميس، إغلاق قضية محاكمة متهمين بجريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي وإحالتها إلى السلطات القضائية السعودية.

وتعود قضية مقتل الكاتب الصحفي في الواشنطن بوست إلى أكتوبر 2018، والتي حدثت في السفارة السعودية في تركيا، وبسببها واجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان انتقادات كبيرة.

وبدأت تركيا في 2020، محاكمة 26 متهم سعودي بشكل غيابي، مشتبه في تورطهم في قتل خاشقجي، وسط توتر العلاقات بين البلدين.

وبحسب فرانس 24، قال وزير العدل التركي بكير بوزداغ الأسبوع الماضي، إنه سيوافق على طلب المدعي العام إحالة القضية إلى السعودية، والذي قال إنه لا يمكن تطبيق أوامر المحكمة على المتهمين الأجانب.

ويشير إنهاء ملف القضية، إلى أنها وسيلة لتحسين العلاقات بين أردوغان والخليج، حيث تسعى تركيا لجذب استثمارات تساعدها على تجاوز أزمتها الاقتصادية، وسعت حكومتها لطي صفحة الخلاف مع الرياض، بحسب فرانس 24.

وفي فبراير الماضي، قال أردوغان، إن بلاده ترغب في تعزيز العلاقات مع السعودية، ودفع الحوار الإيجابي معها بخطوات ملموسة، في تصريحات عقب حديثه عن خطط لزيارة السعودية.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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