يترقب الداخل الأمريكي والعالم ككل إعلان من المزمع أن يدلي به الرئيس الأمريكي السابق الجمهوري دونالد ترامب يوم الثلاثاء، فيما يُتوقع أن تُحسم قريبا غالبية مقاعد مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

وكان ترامب قال سابقا إنه سيدلي يوم 15 نوفمبر الجاري بإعلان كبير، فيما تشير التوقعات بقوة إلى أنه ربما سيعلن محاولته العودة إلى البيت الأبيض من جديد عبر الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.

وسيُدلي ترامب بإعلانه من ولاية فلوريدا.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن أشخاص مطلعين قولهم إن ترامب يعتزم أن تكون حملته الانتخابية المقبلة -في حال إعلانه عزمه الترشح- أصغر حجما من حيث عدد العاملين وأقل ميزانية من حملة 2020، التي خسر فيها أمام الرئيس الحالي الديمقراطي جو بايدن.

ويأتي إعلان ترامب فيما يقترب حسم غالبية مقاعد مجلس النواب الأمريكي في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

ووفق آخر تحديث لنتائج الانتخابات الثلاثاء، فإن الجمهوريين على بعد مقعد واحد من الفوز بأغلبية مجلس النواب، إذ حصدوا حتى الساعة 10:30 مساء بتوقيت دبي 217 مقعد من أصل 435، فيما تكون الأغلبية بالحصول على 218 مقعد.

وفي حال فوز الجمهوريين بـ 218، فإنهم سينتزعون الأغلبية من الديمقراطيين في مجلس النواب وهو المجلس المعني باختيار القوانين التي يتم التصويت عليها في الكونغرس، وهو ما يعني أنه ما يزال بإمكانهم عرقلة أجندة بايدن، بحسب تقرير لبي بي سي عربي.

وتتمثل أهمية انتخابات التجديد النصفي -التي تُجرى كل عامين- في أنها ستحدد من سيكون له الأغلبية -الديمقراطيون أم الجمهوريون- في الكونغرس الأمريكي -المكون من مجلسي النواب والشيوخ- خلال العامين المتبقيين من فترة الرئيس بايدن.

وتتضمن الانتخابات الحالية تغيير كامل مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435، إضافة إلى 35 مقعد من أصل 100 بمجلس الشيوخ، و36 من أصل 50 من حكام الولايات، وكذلك مناصب أخرى.

وفي مجلس الشيوخ، فقد تبقى مقعد واحد لم يُحسم من أصل الـ 35 مقعد التي تشملها انتخابات التجديد النصفي الحالية، إذ حصد الجمهوريون 20 مقعد ليصل إجمالي عدد مقاعدهم إلى 49، فيما حصد الديمقراطيون في الانتخابات 14 مقعد ليصل عدد مقاعدهم إلى 48، فيما تحوز أحزاب أخرى على مقعدين.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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