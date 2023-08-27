جمع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نحو 7.1 مليون دولار منذ ظهوره يوم الخميس الماضي لالتقاط صورته الجنائية في قضية الابتزاز والاحتيال في أتلانتا بولاية جورجيا، بحسب مسؤول بالحملة الانتخابية لترامب.

وسلم ترامب نفسه الخميس للسلطات في جورجيا على خلفية القضية التي تتعلق بسعيه للتآمر لإلغاء خسارته في انتخابات الرئاسة 2020 أمام جو بايدن في الولاية، حيث احتجز لفترة وجيزة قبل إطلاق سراحه بكفالة. وأصبح ترامب أول رئيس أمريكي حالي أو سابق تُلتقط له صورة جنائية.

يأتي هذا فيما كان ترامب أعلن في نوفمبر الماضي نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، حيث يسعى لنيل ترشيح الحزب الجمهوري مرة أخرى -بعد فوزه في انتخابات 2016- لخوض الانتخابات.

وقال ستيفن تشونغ -وهو وفق وسائل إعلام- المتحدث باسم حملة ترامب، يوم السبت عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، إن ترامب جمع نحو 20 مليون دولار في الثلاثة أسابيع الماضية، منها 7.1 مليون دولار منذ ظهوره الخميس لالتقاط صورته الجنائية بأتلانتا.

ويوم الجمعة وحده -الذي أعقب التقاط صورته الجنائية بأتلانتا- جمع ترامب 4.18 مليون دولار، وهو اليوم الأعلى جنيا في حملته الانتخابية، وفق تشونغ.

وكان اعتقال الخميس هو الرابع لترامب في قضية جنائية هذا العام، وفق تقارير إعلامية.

وتتزايد الدعاوى القضائية التي يواجهها ترامب، ومن بينها اتهامات تتعلق بمزاعمه بشأن سرقة الانتخابات وهجوم شنه أنصاره في يناير 2021 على مبنى الكونغرس الأمريكي في العاصمة واشنطن. لكن ترامب ينفي كل الاتهامات الموجهة إليه.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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