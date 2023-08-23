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قالت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي إن اسم قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين كان مدرج ضمن قائمة ركاب طائرة خاصة تحطمت يوم الأربعاء شمال موسكو خلال رحلة داخلية بين موسكو وسان بطرسبورغ، وفق وكالة تاس الروسية للأنباء.

لكن لم يتم التأكد من أن قائد فاغنر كان بالفعل على متن الطائرة وقت تحطمها، وفق وسائل إعلام دولية.

وقالت وكالة النقل الجوي إنه وفق البيانات الأولية فقد لقى 10 أشخاص كانوا على متن الطائرة حتفهم، مضيفة أنها بدأت تحقيق في الحادث.

وفي يونيو الماضي، أنهى بريغوجين (62 عام) بوساطة بيلاروسية تحرك مسلح لمجموعته فاغنر في روسيا كان يعُتبر تحدي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكان سيُمثل إحدى أخطر الأزمات الأمنية في البلد منذ عقود.

وفاغنر هي قوات مرتزقة شبه عسكرية روسية قوامها 25 ألف مقاتل، أسسها بريغوجين من تجنيد السجناء بداية من عام 2014 بعد أن قضى هو نفسه عقوبة بالسجن، وعملت سابقا في سوريا، وليبيا، والسودان ومالي، لكن وجهت لها اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.

وبرز اسم بريغوجين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير عام 2022، حيث قاد مقاتلو فاغنر الهجوم الروسي على مدينة باخموت الأوكرانية.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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