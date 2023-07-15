أجلت الحكومة الإسرائيلية اجتماع لمجلس الوزراء كان مقرر له الأحد لمدة يوم، بعد أن تعرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوعكة صحية حيث سيبقى الليلة في المستشفى لمتابعة صحته، حسب وسائل إعلام.



ونُقل نتنياهو (73 عام)، يوم السبت، إلى المستشفى بعد إصابته بدوار، فيما يبدو أنه أصيب بالجفاف بعد أن قضى عطلة الأسبوع تحت حرارة مرتفعة على أحد السواحل، حسبما نقلت وسائل إعلام عن مكتب رئيس الوزراء.

وتحدث نتنياهو في مقطع فيديو قال إنه يشعر بحالة جيدة، ونصح بقضاء وقت أقل تحت الشمس وشرب المزيد من الماء.

ويواجه نتنياهو ما يمكن وصفه بأسوأ أزمة في البلاد بسببب تعديلات على النظام القضائي - تهدف الحكومة اليمينية من خلالها للسيطرة على النظام القضائي- وسبق أن أثارت التعديلات المقترحة احتجاجات دفعت رئيس الوزراء لتأجيلها في مارس الماضي، قبل أن يوافق الكنيست مبدئيا الأسبوع الماضي في قراءة أولى على بند أساسي منها، ما أعاد الاحتجاجات مرة أخرى.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا