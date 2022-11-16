ما زالت بولندا تبحث إمكانية تفعيل المادة الرابعة من معاهدة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ولكن يبدو أنه لا حاجة لاتخاذ ذلك الإجراء بحسب ما قاله رئيس وزراء بولندا، ماتيوز موراوسكي، في مؤتمر صحفي الأربعاء بحسب ما نقلته رويترز.

وبحسب الموقع الرسمي للحلف، تنص المادة الرابعة على تشاور الدول الأعضاء سويا حينما يظن أي منهم أن هناك تهديد لسلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي من الأطراف.

وقال الرئيس البولندي، أندريه دودا، الذي تحدث خلال المؤتمر نفسه، أنه لا علامات تشير إلى هجوم عمدي على بولندا، وإن الصاروخ على الأرجح تم استخدامه بواسطة قوات الدفاع الأوكرانية، وفق رويترز.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تصريحات للصحفيين بعد اجتماع طارىء عقده مع مجموعة دول الـ7 وقادة الناتو في إندونسيا على هامش قمة دول ال20، لمناقشة الهجوم، إن إطلاق الصاروخ من روسيا غير مرجح، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

ونفى وزير الدفاع الروسي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية ودولية الثلاثاء، شن موسكو أي قصف على أهداف بالقرب من الحدود البولندية الأوكرانية.

(إعداد: أماني رضوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا