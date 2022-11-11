نقلت وكالة تاس الروسية الرسمية، يوم الجمعة، أن الرئيس فلاديمير بوتين، لن يشارك في قمة العشرين بما في ذلك "المشاركة الافتراضية"، وأن قرار عدم المشاركة اتخذه بوتين "بنفسه" وبسبب جدوله الزمني.



كانت وسائل إعلام تكهنت بأن بوتين - الذي قرر عدم السفر إلى إندونيسيا وأوفد وزير خارجيته للحضور - قد يشارك بالقمة من خلال الفيديو كونفرانس.



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لكن تاس، نقلت عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، تصريحات أدلى بها للصحفيين يوم الجمعة إنه ليس هناك خطط لأن يلقي بوتين كلمة من خلال الفيديو.



وردا على سؤال حول ما إذا كان من المقرر تنفيذ مداخلة بالفيديو أو كلمة على الإنترنت لبوتين في قمة العشرين قال بيسكوف "لا، لا يوجد مخطط بهذا".

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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