لن يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة مجموعة العشرين المقرر إقامتها في بالي الأسبوع المقبل ولكنه قد يشارك افتراضيا، بحسب ما نقلته رويترز عن مصادر يوم الخميس.

ونقلت وكالة تاس الروسية الرسمية، يوم الخميس، عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر القمة لمجموعة دول الـ 20 وأن وزير الخارجية سيرغي لافروف، هو من سيترأس الوفد الروسي.

وقال المسؤول في الكرملين لـ تاس "اتُخذ القرار بأن تتمثل روسيا بسيرغي لافروف في قمة مجموعة العشرين".

وكان البيت الأبيض، أعلن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيحضر قمة قادة مجموعة العشرين في إندونيسيا التي ستبدأ في 15 نوفمبر إلى 16 نوفمبر بعد أن ينتهي من زيارة شرم الشيخ لحضور مؤتمر COP 27 في 11 نوفمبر.

وبحسب التقرير الذي نشرته رويترز الخميس، لم ترضخ إندونيسيا لضغوط الدول الغربية بحجب الدعوة عن بوتين لحضور القمة وطرد روسيا من دول المجموعة بسبب الحرب في أوكرانيا، وقالت إنها لا تمتلك الصلاحيات للقيام بذلك من دون توافق بين الأعضاء.

السعودية عضو في مجموعة الـ 20.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا