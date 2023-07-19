قالت الرئاسة في جنوب إفريقيا يوم الأربعاء بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر قمة تجمع بريكس BRICS التي من المتوقع أن تستضيفها البلد الإفريقي الشهر القادم.

وتقود روسيا والصين تجمع بريكس الذي يكتسب قوة اقتصادية بمرور السنوات ويضم دول تعد مصدر أساسي للحبوب. ومن المنتظر أن يحضر قمة تجمع بريكس ال15 جميع رؤساء الدول الأعضاء بالمجموعة: البرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا باستثناء روسيا.

وستعقد القمة في الفترة من 22 - 24 أغسطس وتعد الأولى التي سيتم الحضور إليها بشكل فعلي وليس افتراضيا كما حدث منذ انتشار كوفيد.

ونقل بيان للرئاسة في جنوب إفريقيا الأربعاء تصريحات للرئيس سيريل رامابوسا قال فيها أنه " بالاتفاق المتبادل، لن يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القمة، لكن الاتحاد الروسي سيمثله وزير الخارجية، السيد سيرغي لافروف".

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن وثيقة قالت إنها نشرتها محكمة محلية في جنوب إفريقيا بأن رئيس جنوب إفريقيا رامابوسا طلب من المحكمة الجنائية الدولية إعفاء بلاده من اعتقال بوتين لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى إعلان حرب.

لكن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف نفى ذلك بقوله أن روسيا لم تبلغ جنوب إفريقيا بأن القبض على بوتين بناء على مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية سيعني "إعلان حرب" وأنه مع ذلك "واضح للجميع في هذا العالم ما تعنيه محاولة التعدي على حقوق رئيس الدولة الروسية، فلا داعي لشرح أي شيء لأي شخص هنا".

وفي مارس الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين، لاتهامه بالتسبب في ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، التي دخل صراعها العام الثاني. فيما اعتبرت روسيا آنذاك قرارات المحكمة الجنائية الدولية " باطلة ولاغية".

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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